Літній чоловік в кімнаті. Фото: УНІАН

Люди іноді передають свою квартиру іншій особі в обмін на обіцянку доглядати за ними до кінця життя. За такою домовленістю новий власник має допомагати з побутом, купувати продукти й ліки або регулярно виплачувати гроші. Але буває, що після оформлення документів допомоги людина так і не отримує. У таких випадках квартиру можна спробувати повернути через суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Верховного суду.

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Жінка віддала квартиру, але залишилася без догляду

У справі № 629/3573/23 українка передала житло іншій особі за договором довічного утримання. Натомість та мала купувати їй продукти, одяг і ліки, готувати їжу, прибирати, прати та допомагати з лікуванням.

За словами жінки, належний догляд тривав лише близько двох місяців. Згодом вона вже не могла допроситися допомоги навіть з покупками чи прибиранням. Доглядати за нею почав соціальний працівник.

Нова власниця квартири заперечувала звинувачення. Вона стверджувала, що виконувала домовленості, а конфлікт виник після розриву стосунків між жінкою та її батьком.

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Спочатку суд відмовив у поверненні квартири й навіть погодився залишити набувачці половину житла. Але апеляція ухвалила протилежне рішення. 14 січня 2026 року Верховний Суд підтримав апеляційний суд і залишив рішення про розірвання договору в силі.

Судді звернули увагу, що нова власниця так і не змогла довести, що виконувала всі обіцяні обов'язки. Окремих чеків за ліки та послуги для цього виявилося замало. Доказів того, що жінка сама заважала їй допомагати, також бракувало.

Коли квартиру можуть не повернути

Інакше завершилася справа № 756/7672/23, яку Верховний Суд розглянув 27 травня 2026 року. 83-річна жінка хотіла повернути квартиру, оскільки вважала, що нова власниця погано виконує домовленості: затримує виплати, не оплачує частину комунальних послуг та не перераховує гроші з урахуванням індексації.

Однак у договорі йшлося лише про грошове утримання. Особисто приходити до жінки, прибирати чи готувати їжу набувачка не обіцяла. До суду вона принесла банківські виписки й розписки, які підтверджували регулярні виплати.

Апеляційний суд вирішив повернути квартиру колишній власниці. Проте Верховний Суд скасував це рішення. Він пояснив, що несплата індексації за попередній період не є достатньою підставою для розірвання договору. А серйозних перешкод у користуванні квартирою через суперечку щодо комунальних платежів доведено не було.

Коли квартиру можна забрати назад

За статтею 755 Цивільного кодексу України, договір довічного утримання можна розірвати через суд, якщо новий власник житла порушує свої обов'язки. Але суд насамперед дивиться, що саме люди записали в договорі. За статтею 749 ЦК України це можуть бути гроші, продукти, ліки, прибирання, допомога з лікуванням або інший догляд.

Тому для повернення квартири потрібно показати, які конкретно обіцянки залишилися невиконаними.

Якщо суд розриває договір через порушення з боку набувача, за статтею 756 ЦК України квартира повертається попередньому власнику. При цьому гроші, які набувач раніше витратив на догляд та утримання, йому не відшкодовують.

Є й інший варіант. Якщо людина більше не може виконувати договір через серйозні обставини, суд може залишити їй частину майна. Для цього враховують, як довго та наскільки сумлінно вона виконувала домовленості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли власник квартири може залишитися без компенсації за збитки від протікання даху. Суд відмовив чоловікові, який вимагав від комунальників 42 100 гривень за пошкоджене житло та ремонту покрівлі. Він мав борг за утримання будинку, а причинний зв’язок між бездіяльністю підприємства й усіма збитками довести не зміг.

Також Новини.LIVE писали, що суд може скасувати незаконні нарахування за комуналку, але відмовити в компенсації. Верховний Суд залишив без змін рішення на користь чоловіка, якому газовики виставили рахунок майже на 80 000 гривень після повідомлення про несправність лічильника. Водночас отримати 900 000 гривень за моральну шкоду він не зміг, оскільки не підтвердив свої страждання медичними документами.