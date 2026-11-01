Человек составляет завещание. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут получить наследство по завещанию или по закону. Но даже близкие родственники или лица, указанные в завещании, могут остаться ни с чем. Закон предусматривает несколько случаев, когда человека могут лишить права на наследство из-за его поступков. Известно, кто рискует остаться без прав и имущества и при каких обстоятельствах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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За что могут лишить наследства

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, право на наследство теряет человек, который умышленно убил владельца имущества, кого-либо из возможных наследников или пытался это сделать.

Однако есть исключение. Если человек пытался убить наследодателя, а тот знал об этом и все равно завещал ему имущество, он может получить наследство.

Также без наследства останется тот, кто умышленно мешал человеку составить завещание, изменить его или отменить. Но при условии, что благодаря этому он сам или кто-то другой получил право на наследство или большую долю имущества.

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Когда родители, дети и супруги могут остаться без наследства

Родители не могут получить наследство своего ребенка, если ранее их лишили родительских прав и они их так и не восстановили. Без наследства могут остаться и те, кто уклонялся от обязанности содержать умершего. Это касается родителей, усыновителей, совершеннолетних детей, усыновленных и других лиц, которые имели такую обязанность. Но факт уклонения должен установить суд.

Отдельное правило действует для супругов. Если брак был недействительным или был признан таковым судом, муж и жена теряют право наследовать имущество друг друга по закону.

Но и здесь есть исключение. Если брак признали недействительным уже после смерти одного из супругов, а второй не знал и не мог знать о причинах, по которым брак нельзя было регистрировать, суд может разрешить унаследовать долю умершего в имуществе, приобретенном за время брака.

Можно ли лишиться наследства из-за отказа помогать родственнику

Если человек из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был беспомощен и нуждался в помощи, а будущий наследник уклонялся от ее оказания, суд может лишить его права на наследство по закону. Но для этого необходимо доказать в суде, что такая ситуация действительно имела место.

Эти правила касаются всех наследников, даже тех, кому закон гарантирует обязательную долю. Они также распространяются на людей, которым по завещанию должно было быть передано определенное имущество или предоставлено другое имущественное право, то есть на получателей завещательного оказа.

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