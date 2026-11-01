Людина складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть отримати спадщину за заповітом або за законом. Але навіть близькі родичі або люди, вказані у заповіті, можуть залишитися ні з чим. Закон передбачає кілька випадків, коли людину можуть усунути від спадкування через її вчинки. Відомо, хто ризикує залишитися без прав і майна та за яких обставин.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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За що можуть позбавити спадщини

За статтею 1224 Цивільного кодексу України, право на спадщину втрачає людина, яка навмисно вбила власника майна, когось з можливих спадкоємців або намагалася це зробити.

Однак є виняток. Якщо людина намагалася вбити спадкодавця, а він знав про це й усе одно залишив їй майно за заповітом, вона може отримати спадщину.

Також без спадщини залишиться той, хто навмисно заважав людині скласти заповіт, змінити його або скасувати. Але за умови, що завдяки цьому він сам або хтось інший отримав право на спадщину чи більшу частку майна.

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Коли батьки, діти та подружжя можуть залишитися без спадщини

Батьки не можуть отримати спадщину своєї дитини, якщо раніше їх позбавили батьківських прав і вони їх так і не поновили. Без спадщини можуть залишитися й ті, хто ухилявся від обов'язку утримувати померлого. Це стосується батьків, усиновлювачів, повнолітніх дітей, усиновлених та інших осіб, які мали такий обов'язок. Але факт ухилення має встановити суд.

Окреме правило діє для подружжя. Якщо шлюб був недійсним або його визнав таким суд, чоловік і дружина втрачають право успадковувати майно одне одного за законом.

Але тут також є виняток. Якщо шлюб визнали недійсним уже після смерті одного з подружжя, а другий не знав і не міг знати про причини, через які шлюб не можна було реєструвати, суд може дозволити успадкувати частку померлого в майні, придбаному за час шлюбу.

Чи можна втратити спадщину через відмову допомагати родичу

Якщо людина через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво була безпорадною та потребувала допомоги, а майбутній спадкоємець ухилявся від її надання, суд може позбавити його права на спадщину за законом. Але для цього потрібно довести в суді, що така ситуація справді мала місце.

Ці правила стосуються всіх спадкоємців, навіть тих, кому закон гарантує обов'язкову частку спадщини. Вони також поширюються на людей, яким за заповітом мали передати певне майно або надати інше майнове право, тобто на отримувачів заповідального відказу.

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