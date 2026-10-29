Девушка снимает на телефон. Фото: Новини.LIVE

На улице, в парке или на детской площадке люди часто снимают видео на телефон. При этом в кадр могут попасть посторонние люди и дети. И хотя видеосъемка в общественных местах в целом разрешена, украинцы имеют право на приватность. Известно, когда можно потребовать прекратить съемку и что делать, если вас игнорируют.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Когда можно запретить себя снимать

К юристам обратилась украинка, которая оказалась в неприятной ситуации во время прогулки с сыном. На детской площадке другая посетительница начала снимать ее на телефон. Рядом был несовершеннолетний сын, который также попал в кадр.

Мать сразу сказала, что запрещает снимать себя и ребенка. Но незнакомка проигнорировала ее просьбу.

Адвокат пояснил, что согласно статье 307 Гражданского кодекса Украины снимать человека на фото или видео можно только с его согласия. В то же время на улице и во время публичных мероприятий действует исключение: если съемка открытая, согласие людей допускается.

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Но если человек категорически запретил себя снимать, ситуация меняется. Дальнейшая целенаправленная съемка вопреки ее воле нарушает право на неприкосновенность частной жизни, которое также защищает статья 32 Конституции Украины. По оценке адвоката, именно так и произошло на детской площадке.

Это касается и детей. Родители могут возражать против съемки своего ребенка и защищать его права.

Когда снимать можно даже без согласия

Есть случаи, когда съемка разрешена несмотря на протесты человека. Например, если кто-то фиксирует драку, повреждение имущества или другое правонарушение, чтобы передать запись в полицию или суд.

Также исключения могут касаться защиты национальной безопасности и прав других людей. Но мирная прогулка на детской площадке к таким ситуациям не относится.

Что делать, если человек продолжает снимать

Владислав Дерий советует сразу спокойно сказать, что вы запрещаете снимать себя и ребенка. Можно использовать следующую формулировку: "Я являюсь частным лицом. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Украины я запрещаю снимать меня и моего ребенка. Требую немедленно прекратить съемку".

Желательно, чтобы эти слова попали на запись. Если же незнакомец продолжает следовать за вами с камерой, провоцирует конфликт или ведет себя агрессивно, вызывайте полицию по номеру 102. Правоохранители могут квалифицировать такое поведение как вторжение в личную жизнь или мелкое хулиганство.

Если видео с вами выложили в интернет

Отдельный вопрос — публикация записи в соцсетях. Статья 308 Гражданского кодекса Украины защищает права человека на использование его изображения.

Если видео, на котором вас можно узнать, опубликовали без вашего согласия, можно пожаловаться администрации Facebook, TikTok или другой платформы и попросить удалить запись.

Также можно обратиться в суд. Если незаконная съемка или распространение видео нанесли моральный ущерб, человек имеет право требовать компенсацию.

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