Дівчина знімає на телефон. Фото: Новини.LIVE

На вулиці, у парку чи на дитячому майданчику люди часто знімають відео на телефон. При цьому в кадр можуть потрапити сторонні люди та діти. І хоча відеозйомка в громадських місцях загалом дозволена, українці мають право на приватність. Відомо, коли можна вимагати припинити знімати та що робити, якщо вас ігнорують.

Про це на порталі Юристи.UA розповів правник Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Коли можна заборонити себе знімати

До юристів звернулася українка, яка опинилася у неприємній ситуації під час прогулянки з сином. На дитячому майданчику інша відвідувачка почала знімати її на телефон. Поруч був неповнолітній син, який також потрапив у кадр.

Мати одразу сказала, що знімати себе та дитину забороняє. Але незнайомка її прохання проігнорувала.

Адвокат пояснив, що за статтею 307 Цивільного кодексу України знімати людину на фото чи відео можна лише за її згодою. Водночас на вулиці та під час публічних заходів діє виняток: якщо зйомка відкрита, згода людей припускається.

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Але якщо людина рішуче заборонила себе знімати, ситуація змінюється. Подальша цілеспрямована зйомка всупереч її волі порушує право на приватність, яке також захищає стаття 32 Конституції України. За оцінкою адвоката, саме так сталося на дитячому майданчику.

Це стосується і дітей. Батьки можуть заперечувати проти зйомки своєї дитини та захищати її права.

Коли знімати можна навіть без згоди

Є випадки, коли зйомка дозволена попри незгоду людини. Наприклад, якщо хтось фіксує бійку, пошкодження майна чи інше правопорушення, щоб передати запис поліції або суду.

Також винятки можуть стосуватися захисту національної безпеки та прав інших людей. Але мирна прогулка на дитячому майданчику до таких ситуацій не відноситься.

Що робити, якщо людина продовжує знімати

Владислав Дерій радить одразу спокійно сказати, що ви забороняєте знімати себе та дитину. Можна використати таке формулювання: "Я є приватною особою. Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, я забороняю знімати мене та мою дитину. Вимагаю негайно припинити зйомку".

Бажано, щоб ці слова потрапили на запис. Якщо ж незнайомець продовжує ходити за вами з камерою, провокує конфлікт або поводиться агресивно, викликайте поліцію за номером 102. Правоохоронці можуть кваліфікувати таку поведінку, як втручання в особисте життя або дрібне хуліганство.

Якщо відео з вами виклали в інтернет

Окреме питання — публікація запису у соцмережах. Стаття 308 Цивільного кодексу України захищає права людини на використання її зображення.

Якщо відео, на якому вас можна впізнати, опублікували без вашої згоди, можна поскаржитися адміністрації Facebook, TikTok чи іншої платформи та попросити видалити запис.

Також можна звернутися до суду. Якщо незаконна зйомка або поширення відео завдали моральної шкоди, людина має право вимагати компенсацію.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити, якщо лікар відмовляється лікувати та куди скаржитися. Адвокат пояснив, що в екстреній ситуації медики мають допомогти пацієнту, а за безпідставну відмову можуть понести покарання. Якщо не хочуть лікувати, варто зберегти медичні документи, записати подробиці розмови та поскаржитися керівнику лікарні або до НСЗУ.

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