Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після смерті людини її борги можуть перейти до родичів разом зі спадщиною. Старі кредити лягають на плечі дітей, чоловіка чи дружини. Але банки мають дотримуватися певних правил, коли вимагають назад ці гроші. І не завжди їм вдається повернути заборгованість. Верховний Суд пояснив, коли спадкоємці можуть відмовитися платити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Великої Палати Верховного Суду від 9 жовтня 2024 року у справі № 638/1046/14-ц.

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Банк вимагав гроші з доньки померлої

У 2007 році жінка взяла в банку кредит на 40 000 доларів США під 12,3% річних. Повернути гроші вона мала до лютого 2022 року. За кредит поручилися її чоловік та приватне підприємство. Але позичальниця почала затримувати платежі, тому банк звернувся до суду.

На початку 2014 року кредитор вимагав понад 41 000 доларів США боргу та додаткову пеню. Поки тривала судова справа, жінка померла. Її донька прийняла спадщину, а чоловік від неї відмовився.

Банк вирішив стягнути гроші зі спадкоємиці. Але виникла проблема.

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Яку помилку допустив банк

Про смерть позичальниці та відкриття спадщини банк знав щонайпізніше 3 лютого 2015 року. Але замість того, щоб звернутися з вимогою до спадкоємиці, кредитор продовжував судитися. Лише 29 лютого 2016 року банк попросив суд залучити доньку померлої до справи.

Верховний Суд пояснив, що позов до позичальника та вимога до його спадкоємців — різні речі. За правилами, які діяли на той момент, банк мав шість місяців з дня, коли дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, щоб заявити свої вимоги спадкоємцям.

Банк цього вчасно не зробив. Тому втратив право вимагати кредит від доньки померлої.

Також суд вирішив, що банк не може стягнути цей борг з чоловіка-поручителя. Після смерті дружини він повідомив банк, що не погоджується відповідати за борги нового позичальника — доньки, і заявив про припинення поруки.

Судді пояснили, що порука залежить від основного кредитного зобов'язання. Якщо банк пропустив строк звернення до спадкоємців і втратив право вимагати повернення кредиту, то він втрачає таке право й щодо поручителя.

У результаті Верховний Суд залишив у силі відмову в стягненні боргу, змінивши обґрунтування попередніх судових рішень.

Скільки боргів мають повертати спадкоємці

Закон передбачає, що спадкоємець відповідає за успадковані борги лише в межах вартості отриманої спадщини. Кредитор не може вимагати суму, більшу за вартість успадкованого майна.

Якщо спадкоємців декілька, кожен відповідає за борг залежно від своєї частки. Вимагати всю суму лише з одного родича теж не можна. Цим правилом Верховний Суд керувався в іншій справі — № 205/8348/22, яку розглянув 30 вересня 2026 року.

Тоді йшлося про 15 000 доларів США, які померла жінка позичила у 2015 році. Кредиторка хотіла повернути гроші з чотирьох доньок померлої. Але попередні суди відмовили їй, оскільки вона не довела вартість майна, яке отримала кожна спадкоємиця.

За словами суддів, кредитор має підтвердити сам борг, його розмір на день смерті позичальника, коло спадкоємців та своєчасність звернення до них. А ось вартість отриманого майна повинен доводити спадкоємець, якщо він заперечує проти вимог кредитора.

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