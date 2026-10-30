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Головна Закон Українку оштрафували за виклик поліції після сімейної сварки: що сказав суд

Українку оштрафували за виклик поліції після сімейної сварки: що сказав суд

Ua ru
30 жовтня 2026 12:33
Штраф за хибний виклик поліції: коли суд може скасувати покарання УНІАН
Працівниця поліції. Фото: УНІАН

Сімейні сварки можуть закінчитися викликом поліції. Але іноді проблеми виникають у того, хто просив про допомогу. Так сталося з українкою, яка двічі телефонувала правоохоронцям через конфлікти з братом. Поліцейські домашнього насильства не виявили, а згодом жінці виписали штраф у 3400 гривень за неправдивий виклик, після чого вона пішла до суду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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Чому жінку оштрафували 

Жителька Київщини давно мала напружені стосунки з братом. Під час однієї зі сварок чоловік почав кричати на неї та ображати нецензурними словами. Жінка злякалася такої поведінки й викликала поліцію.

За кілька днів конфлікт повторився. Вона знову звернулася до правоохоронців. Однак поліцейські, які приїжджали на виклики, ознак домашнього насильства не побачили.

Згодом адміністративна комісія при міській раді вирішила, що жінка даремно викликала поліцію, та оштрафувала її на 3400 гривень за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. 

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Як вдалося скасувати штраф

По допомогу жінка звернулася до Бориспільського бюро безоплатної правничої допомоги. Оскільки вона має інвалідність і невеликий дохід, їй призначили безоплатну адвокатку.

Під час розгляду справи суд вислухав і жінку, і її брата. Чоловік заперечував, що психологічно тиснув на сестру. Але його розповідь викликала сумніви. Спочатку він сказав, що вже не пам'ятає обставин сварки, а згодом почав стверджувати, що того дня конфлікту взагалі не було.

Суд вирішив, що позивачка мала причини звернутися по допомогу, а доказів свідомо неправдивого виклику немає. Тому штраф у 3400 гривень скасували, а справу проти жінки закрили. Міська рада спробувала оскаржити це рішення, але апеляційний суд також підтримав Анастасію.

Суд пояснив, що людина має право звернутися до поліції, якщо боїться за свою безпеку або вважає, що хтось із рідних чинить щодо неї психологічне насильство. І не повинна боятися покарання за звернення до правоохоронців.

Раніше Новини.LIVE писали, за яких умов можна повернути гроші за скасований штраф. На Хмельниччині чоловік домігся повернення 20 400 гривень після того, як суд закрив справу про порушення ПДР. Верховний Суд пояснив, що добровільна оплата не позбавляє права вимагати кошти назад, якщо законна підстава для штрафу зникла.

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суд поліція штраф насильство правоохоронці
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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