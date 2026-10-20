Люди на співбесіді. Фото: Magnific

Пошук роботи для переселенців іноді закінчується відмовою навіть після кількох успішних співбесід. Таке трапляється не через брак досвіду чи професійних навичок, а через місце реєстрації або відсутність власного житла. В Україні така дискримінація заборонена законом. Якщо людина підозрює, що їй відмовили саме через статус ВПО, вона може звернутися по захист своїх прав.

Про це розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна, передає Новини.LIVE.

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Чому переселенцю можуть відмовити у роботі

Прикладом стала історія переселенки, яка намагалася влаштуватися до Закарпатського обласного центру зайнятості. За її словами, вона пройшла кілька етапів співбесіди, обговорила майбутню зарплату та умови роботи. Згодом її навіть запросили приїхати з документами для оформлення.

Однак під час останньої зустрічі жінці повідомили, що обрали іншого кандидата. Серед аргументів на користь іншої людини прозвучали місцева реєстрація, наявність власного житла та готовність працювати за меншу зарплату.

Чи можуть відмовити у роботі через статус ВПО

Роботодавець має право самостійно обирати, кого взяти на роботу. Він може порівнювати освіту кандидатів, їхній досвід, професійні навички та відповідність вимогам вакансії. Але відмовляти людині лише тому, що вона переселенець, приїхала з іншого регіону або не має власного житла, заборонено.

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Це передбачено статтею 14 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Водночас сама відмова ще не доводить дискримінації. Потрібно з'ясувати, чому роботодавець обрав іншого кандидата та які обставини вплинули на його рішення.

Що робити, якщо ВПО відмовили у працевлаштуванні

Ольга Алтуніна радить переселенцям, які підозрюють упереджене ставлення, зробити чотири кроки.

Зберегти всі докази. Не видаляйте оголошення про вакансію, листування з роботодавцем, запрошення на співбесіду та повідомлення про результати відбору. Також запишіть дату й час розмови, хто був присутній та яку причину відмови вам назвали. Попросити письмове пояснення. Зверніться до роботодавця з письмовим запитом і попросіть пояснити, чому вас не прийняли на роботу. Отримана відповідь може стати доказом, якщо виникне суперечка. Звернутися до Омбудсмана. Якщо ви вважаєте, що вас не взяли на роботу саме через статус переселенця, можна подати звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дочекатися розгляду обставин. Кожну ситуацію потрібно розглядати окремо. Адже роботодавець міг обрати іншого кандидата з професійних причин.

Куди переселенцям надсилати скаргу

Звернутися до Офісу Омбудсмана можна електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua. У листі слід детально розповісти, на яку посаду ви претендували, як проходив відбір і що саме повідомив роботодавець після співбесіди.

До звернення можна додати переписку, оголошення про вакансію та інші документи, які підтверджують ваші слова.

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