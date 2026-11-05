Человек составляет завещание. Фото: Новини. LIVE

Даже нотариально заверенное завещание не всегда гарантирует, что наследник получит обещанное имущество. В Винницкой области дедушка и бабушка завещали внучке свою квартиру, но после смерти жены мужчина продал жилье. Девушка узнала об этом, когда пришла оформлять наследство. Верховный Суд объяснил, почему даже после недобросовестной продажи квартиру не всегда можно вернуть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Верховного Суда по делу № 127/17561/24.

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Что произошло с унаследованной квартирой

В 2007 году супруги приобрели квартиру. Жилье было совместной собственностью мужа и жены, хотя оформили его на деда. Через два года они вместе составили завещание, согласно которому все их совместное имущество после смерти обоих должно было перейти внучке.

Когда бабушка умерла, девушке было 16 лет. Дедушка остался жить в квартире, а впоследствии женился во второй раз. В 2017 году он попытался через суд аннулировать совместное завещание. По словам внучки, мужчина хотел оставить имущество новой жене.

Но пока продолжалось судебное разбирательство, дед решил продать квартиру. В декабре 2018 года он оформил продажу на имя своего пасынка. А в июне 2020 года тот перепродал жилье другому человеку.

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Иск деда по поводу завещания в итоге оставили без рассмотрения. После его смерти внучка обратилась к нотариусу, чтобы оформить наследство. Именно тогда она узнала, что квартира уже давно принадлежит постороннему человеку.

Что внучка требовала в суде

Украинка настаивала, что дед вообще не имел права продавать недвижимость. Ведь по закону после смерти одного из супругов на имущество, указанное в совместном завещании, должен налагаться запрет на продажу.

В июне 2025 года Винницкий городской суд частично удовлетворил иск женщины. Он признал недействительной продажу половины квартиры, признал за внучкой право на эту долю и постановил вернуть ее от последнего покупателя.

Но апелляционный суд отменил это решение. Судьи обратили внимание на то, что после смерти бабушки никто не обратился к нотариусу, чтобы оформить запрет на продажу жилья. Поэтому в документах не было никаких ограничений, которые мешали бы это сделать. Внучка обжаловала это решение в Верховном суде.

Почему Верховный суд отказался возвращать жилье

Верховный Суд согласился, что дед поступил недобросовестно. Но судьи обратили внимание на другое обстоятельство: последнему покупателю не было известно об этом завещании. Когда человек покупал квартиру в 2020 году, в государственном реестре не было запрета на ее продажу. Договор был оформлен через нотариуса, а доказательств того, что покупатель знал о правах внучки, суду не представили.

Поэтому отбирать у него квартиру было бы несправедливо. Верховный Суд пояснил, что человек, добросовестно приобретающий недвижимость, вправе доверять информации из государственного реестра. Если там нет ограничений, а покупатель не знает о чужих правах на жилье, нарушений со стороны предыдущего владельца недостаточно, чтобы отобрать квартиру.

Какая ошибка помешала внучке получить наследство

В этом деле решающим стало то, что после смерти бабушки запрет на продажу квартиры так и не был оформлен. Ни дед, ни законный представитель несовершеннолетней внучки не уведомили нотариуса надлежащим образом и не предоставили оригинал завещания для наложения такого запрета.

Наследственное дело после смерти бабушки также не открывали. Из-за этого нотариус, оформлявший продажу квартиры, не имел оснований отказать владельцу в проведении сделки.

Верховный Суд также пояснил, что по совместному завещанию супругов наследник получает право на имущество после смерти последнего из супругов. Поэтому внучка не могла требовать половину квартиры в качестве наследства, открывшегося сразу после смерти бабушки.

В итоге Верховный Суд оставил решение апелляционной инстанции без изменений. Внучке отказали в возврате квартиры, а жилье осталось в собственности последнего покупателя.

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