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Главная Закон Ошибка в анализе ДНК военнослужащего: как добиться новой экспертизы

Ошибка в анализе ДНК военнослужащего: как добиться новой экспертизы

Ua ru
30 октября 2026 22:12
Повторная ДНК-экспертиза погибшего военнослужащего: инструкция от адвоката Magnific
Медицинский работник в лаборатории. Фото: Magnific

Бывает, что результаты ДНК-экспертизы погибшего военнослужащего вызывают у родственников сомнения. Особенно когда во время опознания они замечают признаки, противоречащие выводам экспертов. В такой ситуации семья может потребовать повторного исследования, чтобы проверить правильность результатов. Однако для этого нужно обратиться к следователю с соответствующим ходатайством. Известно, как правильно его составить и каких ошибок следует избегать.

Алгоритм действий на портале Юристы.UA объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Как проверить результаты ДНК военнослужащего

По словам юриста, начинать нужно с документов. Телефонного сообщения полиции о совпадении ДНК недостаточно, чтобы понять, какие исследования уже провели. Иногда речь идет о предварительном совпадении в реестре геномной информации. Поэтому родственникам следует попросить следователя показать материалы дела.

Статья 221 Уголовно-процессуального кодекса Украины позволяет потерпевшему обратиться с просьбой ознакомиться с материалами расследования. Юрист советует получить или сфотографировать заключения о ДНК найденного тела и родственника, результаты их сравнения, а также документ судебно-медицинской экспертизы тела. В нем могут содержаться сведения о росте, возрасте, зубах, травмах и особых приметках.

Если дочь уже проходила процедуру опознания, нужно проверить, занесли ли ее замечания в протокол. Согласно статьям 229 и 231 УПК Украины, результаты опознания должны быть надлежащим образом оформлены.

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Владислав Дерий советует подробно описать все несоответствия: например, другой рост, отсутствие характерного шрама, татуировки или различия в состоянии зубов. Помогут также медицинские документы отца, старые рентгеновские снимки, стоматологическая карточка и фотографии отличительных признаков.

Как запросить повторную ДНК-экспертизу

Как пояснил юрист, семье необходимо подать следователю письменное ходатайство о повторной судебной молекулярно-генетической экспертизе. Возможность повторной проверки предусмотрена пунктом 1.2.13 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз, утвержденной приказом Минюста № 53/5 от 8 октября 1998 года. Основанием могут служить сомнения в правильности первого заключения, его противоречия с другими материалами дела или нарушения при проведении исследования.

В заявлении необходимо указать номер уголовного производства, данные военнослужащего, информацию о полученном результате ДНК-анализа и причины сомнений.

Юрист советует просить о повторном заборе биологических образцов с тела и у родственников, а саму экспертизу поручить другим специалистам. По возможности можно предложить взять образцы и у других кровных родственников или исследовать личные вещи военнослужащего, которыми пользовался только он.

Каких ошибок лучше избегать

Владислав Дерий обратил внимание на несколько нюансов. Во-первых, в ходатайстве нужно просить именно о повторной, а не о дополнительной экспертизе. Дополнительное исследование проводят, когда предыдущее заключение оказалось неполным. Повторная экспертиза нужна для проверки его правильности.

Во-вторых, стоит просить о проведении экспертизы в другом государственном экспертном учреждении. Например, если первую экспертизу проводил областной экспертный центр МВД, повторную можно попросить провести в Главном бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Украины или Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД в Киеве.

Еще одна ошибка — ограничиться словами о том, что найденное тело внешне не похоже на родного человека. В заявлении лучше перечислить конкретные отличия и приложить документы или фотографии, которые их подтверждают.

Куда подавать заявление и сколько ждать ответа

Ходатайство можно подать через канцелярию отдела полиции в двух экземплярах. На своем экземпляре необходимо получить отметку о приеме.

Другой способ — отправить документы по почте с описью вложения и уведомлением о вручении. Согласно статье 220 УПК Украины, следователь или прокурор должен рассмотреть ходатайство в течение трех дней.

В заявлении юрист также советует попросить, чтобы до завершения повторной проверки следствие воздержалось от окончательного установления личности погибшего и оформления документов о смерти. Если следователь откажет или оставит обращение без ответа, родственникам стоит обратиться к следственному судье.

Ранее Новини.LIVE писали, какие выплаты и обязательства могут перейти родственникам после смерти близкого человека. Члены семьи могут получить невыплаченную зарплату, пенсию, алименты и другие причитающиеся средства, но право на будущие пенсионные выплаты прекращается. Личные права, доверенности и обязанности, которые мог выполнить только умерший человек, также не входят в наследство.

Также Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащим оформить инвалидность. Направление выдает глава ВЛК или лечащий врач, а командир части и ТЦК таких полномочий не имеют. Для назначения выплат важно также получить постановление ВЛК, подтверждающее связь ранения или заболевания с военной службой.

семья исследование ДНК военнослужащие погибшие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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