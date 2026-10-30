Медичний працівник у лабораторії. Фото: Magnific

Буває, що результати ДНК-експертизи загиблого військового викликають у родичів сумніви. Особливо коли під час опізнання вони помічають ознаки, які суперечать висновкам експертів. У такій ситуації родина може вимагати повторного дослідження, щоб перевірити правильність результатів. Однак для цього потрібно звернутися до слідчого з відповідним клопотанням. Відомо, як правильно його скласти та яких помилок уникати.

Алгоритм дій на порталі Юристи.UA пояснив правник Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Як перевірити результати ДНК військового

За словами юриста, починати потрібно з документів. Телефонного повідомлення поліції про збіг ДНК недостатньо, щоб зрозуміти, які дослідження вже провели. Іноді йдеться про попередній збіг у реєстрі геномної інформації. Тому родичам слід попросити слідчого показати матеріали справи.

Стаття 221 Кримінального процесуального кодексу України дозволяє потерпілому звернутися з проханням ознайомитися з матеріалами розслідування. Юрист радить отримати або сфотографувати висновки щодо ДНК знайденого тіла та родича, результати їх порівняння, а також документ судово-медичного огляду тіла. У ньому можуть бути відомості про зріст, вік, зуби, травми й особливі прикмети.

Якщо донька вже проходила процедуру опізнання, потрібно перевірити, чи записали її зауваження до протоколу. За статтями 229 і 231 КПК України, результати впізнання мають бути належно оформлені.

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Владислав Дерій радить докладно описати всі розбіжності: наприклад, інший зріст, відсутність характерного шраму, татуювання або відмінності в стані зубів. Допоможуть і медичні документи батька, старі рентгенівські знімки, стоматологічна картка та фотографії особливих прикмет.

Як попросити повторну експертизу ДНК

Як пояснив правник, родині потрібно подати слідчому письмове клопотання про повторну судову молекулярно-генетичну експертизу. Можливість повторної перевірки передбачена пунктом 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Мін'юсту № 53/5 від 8 жовтня 1998 року. Підставою можуть бути сумніви у правильності першого висновку, його суперечності з іншими матеріалами справи або порушення під час проведення дослідження.

У заяві потрібно вказати номер кримінального провадження, дані військового, інформацію про отриманий результат ДНК та причини сумнівів.

Юрист радить просити про повторний забір біологічних зразків з тіла та у родичів, а саму експертизу доручити іншим фахівцям. За можливості можна запропонувати взяти зразки й в інших кровних родичів або дослідити особисті речі військового, якими користувався лише він.

Яких помилок краще уникати

Владислав Дерій звернув увагу на кілька нюансів. По-перше, у клопотанні потрібно просити саме повторну, а не додаткову експертизу. Додаткове дослідження проводять, коли попередній висновок виявився неповним. Повторне потрібне для перевірки його правильності.

По-друге, варто просити про дослідження в іншій державній експертній установі. Наприклад, якщо першу експертизу проводив обласний експертний центр МВС, повторну можна попросити провести в Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ України або Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС у Києві.

Ще одна помилка — обмежитися словами, що знайдене тіло зовні не схоже на рідну людину. У заяві краще перелічити конкретні відмінності й додати документи або фотографії, які їх підтверджують.

Куди подавати заяву та скільки чекати відповіді

Клопотання можна подати через канцелярію відділу поліції у двох примірниках. На своєму примірнику потрібно отримати відмітку про прийняття.

Інший спосіб — надіслати документи поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. За статтею 220 КПК України, слідчий або прокурор має розглянути клопотання протягом трьох днів.

У заяві правник також радить попросити, щоб до завершення повторної перевірки слідство утрималося від остаточного встановлення особи загиблого та оформлення документів про смерть. Якщо слідчий відмовить або залишить звернення без відповіді, родичам варто звернутися до слідчого судді.

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