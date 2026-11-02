Семья беженцев. Фото: УНИАН

Украинцы, которых война вынудила покинуть свои дома, могут требовать компенсацию за перенесенные страдания. Речь идет не только о потере имущества, но и о страхе за собственную жизнь и постоянных переживаниях. Однако сумма, которую человек запрашивает, может существенно отличаться от той, которую ему в конечном итоге присудят. Так произошло с семьей, которая уехала из Харькова после начала полномасштабного вторжения. Дело дошло до Верховного Суда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда по делу № 638/7894/23.

Реклама

Чего требовала семья

До полномасштабного вторжения женщина вместе с мужем и двумя детьми жила в Харькове. Из-за войны семья была вынуждена покинуть город. Уехать удалось только 3 марта 2022 года, а к новому месту жительства семья добралась 7 марта.

Путь был сложным. Из-за блокпостов и пробок женщине с детьми приходилось ночевать в школах, детских садах и даже у незнакомых людей. Впоследствии мать и дети получили статус ВПЛ и остались жить во Владимире-Волынском на Волыни.

Женщина объяснила, что из-за российской агрессии семья лишилась привычной жизни, душевного спокойствия и возможности пользоваться своим имуществом. В июле 2023 года она подала иск против Российской Федерации и потребовала по 35 000 евро для себя и каждого из двух детей. Всего — 105 000 евро компенсации морального вреда.

Читайте также:

Сколько денег присудили матери и детям

Сначала Шевченковский районный суд Харькова признал, что семья действительно испытала моральные страдания из-за войны. Суд учел вынужденный переезд, страх за безопасность, утрату чувства защищенности и необходимость заново налаживать жизнь. В августе 2025 года семье присудили 100 000 гривен.

Женщина обжаловала решение. В июне 2026 года апелляционный суд увеличил компенсацию до 450 000 гривен — по 150 000 каждому. Но истица считала, что эта сумма тоже слишком мала, поэтому обратилась в Верховный Суд.

Почему Верховный Суд отказал

Верховный Суд пояснил, что вынужденный переезд из-за войны действительно может быть основанием для компенсации морального вреда. Но единой суммы для всех пострадавших нет.

Судьи должны учитывать, что именно пережил человек: потерял ли она близких, пострадало ли его здоровье, было ли уничтожено имущество, где он проживал и как война изменила его жизнь. Также значение имеют доказательства, которыми человек подтверждает свои требования.

В данном деле суды уже признали страдания матери и детей и присудили им компенсацию. Однако Верховный Суд не усмотрел достаточных оснований для увеличения суммы.

Суд также пояснил, что в ходе кассационного рассмотрения он не может заново исследовать все доказательства и переоценивать установленные обстоятельства. Поэтому жалоба женщины была оставлена без удовлетворения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько можно получить за психологическое насилие в семье. Женщина требовала от мужа 100 000 гривен, поскольку из-за унижений и постоянного давления у нее появились тревога, бессонница и депрессивные симптомы. Суд учел заключение экспертов, но присудил ей 30 000 гривен компенсации.

Также Новини.LIVE писали, как оформить украинское свидетельство о смерти, если человек умер на оккупированной территории. Для этого родственникам нужно обратиться в любой суд на подконтрольной Украине территории и предоставить доказательства смерти. После вынесения решения суда ДРАЦС выдаст документ украинского образца. Судебный сбор платить не нужно.