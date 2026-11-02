Родина біженців. Фото: УНІАН

Українці, яких війна змусила кинути свої домівки, можуть вимагати компенсацію за пережиті страждання. Йдеться не лише про втрату майна, а й про страх за власне життя та постійні хвилювання. Але сума, яку людина просить, може суттєво відрізнятися від тієї, яку їй зрештою присудять. Так сталося з родиною, яка виїхала з Харкова після початку повномасштабного вторгнення. Справа дійшла до Верховного Суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду у справі № 638/7894/23.

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Що вимагала родина

До повномасштабного вторгнення жінка разом із чоловіком і двома дітьми жила в Харкові. Через війну сім'я була змушена залишити місто. Виїхати вдалося лише 3 березня 2022 року, а до нового місця проживання родина дісталася 7 березня.

Дорога була складною. Через блокпости та затори жінці з дітьми доводилося ночувати у школах, дитячих садках і навіть у незнайомих людей. Згодом мати та діти отримали статус ВПО й залишилися жити у Володимирі-Волинському на Волині.

Жінка пояснила, що через російську агресію родина втратила звичне життя, душевний спокій і можливість користуватися своїм майном. У липні 2023 року вона подала позов проти Російської Федерації та попросила по 35 000 євро для себе й кожної з двох дітей. Загалом — 105 000 євро компенсації моральної шкоди.

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Спочатку Шевченківський районний суд Харкова визнав, що родина справді зазнала моральних страждань через війну. Суд врахував вимушений переїзд, страх за безпеку, втрату відчуття захищеності та необхідність заново облаштовувати життя. У серпні 2025 року родині присудили 100 000 гривень.

Жінка оскаржила рішення. У червні 2026 року апеляційний суд збільшив компенсацію до 450 000 гривень — по 150 000 кожному. Але позивачка вважала, що ця сума теж замала, тому звернулася до Верховного Суду.

Чому Верховний Суд відмовив

Верховний Суд пояснив, що вимушений переїзд через війну справді може бути підставою для компенсації моральної шкоди. Але однакової суми для всіх постраждалих немає.

Судді мають враховувати, що саме пережила людина: чи втратила близьких, чи постраждало її здоров'я, чи було знищене майно, де вона проживала та як війна змінила її життя. Також значення мають докази, якими людина підтверджує свої вимоги.

У цій справі суди вже визнали страждання матері та дітей і присудили їм компенсацію. Однак Верховний Суд не побачив достатніх підстав для збільшення суми.

Суд також пояснив, що під час касаційного розгляду він не може заново досліджувати всі докази та переоцінювати встановлені обставини. Тому скаргу жінки залишили без задоволення.

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